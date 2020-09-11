الديوان الأميري: صحة أمير الكويت مستقرة

أكد الديوان الأميري بدولة الكويت أن الحالة الصحية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مستقرة، ويتلقى العلاج المقرر، وذلك رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة.

وأوضح معالي الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن الديوان على تواصل مستمر مع معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت.

ودعا الديوان الأميري إلى تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة.