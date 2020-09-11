الهند تسجل أكثر من 96 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت، اليوم الجمعة، قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 96551 إصابة، وهو ما يرفع إجمالي الحالات إلى 4.5 مليون.

وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضرراً منها هي الولايات المتحدة.

وظلت حالات الوفاة منخفضة نسبياً في البلاد، لكنها في اتجاه صعودي إذ يجري تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة يوميا منذ عشرة أيام.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1209 وفيات بمرض كوفيد-19، ليصل الإجمالي إلى 76271.