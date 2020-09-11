58 قتيلاً في مجزرتين في الكونجو الديمقراطية

قتل 58 شخصاً على الأقلّ في مجزرتين وقعتا يومي الثلاثاء والخميس في إقليم إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الإقليم.

وقال الوزير أدجيو غيدي إنّ المجزرتين وقعتا في مقاطعة إيرومو في جنوب الإقليم وقد حصدت أولاهما الثلاثاء 23 قتيلاً في حين حصدت ثانيتهما الخميس 35 قتيلاً.

وقال الوزير إنّ مرتكبي المجزرتين هم مسلّحو "القوات الديموقراطية المتحالفة" الذين "يفرّون من الضغط العسكري الذي يتعرّضون له في إقليم شمال كيفو ولا سيّما في بيني".

ومنذ نوفمبر يشنّ الجيش الكونغولي "عمليات واسعة النطاق" ضدّ مسلّحي هذه الميليشيا في إقليم شمال كيفو.