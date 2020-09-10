"الصحة العالمية" تدعو لمزيد من التضامن لمواجهة جائحة كورونا

شدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التضامن العالمي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال المدير العام للمنظمة، في إحاطة صحفية، إنّ غياب هذا التضامن هو "أكثر ما يدعو إلى القلق" رغم مرور ستّة أشهر على إعلان كوفيد-19 جائحة.

وكان غيبريسوس أعلن في 11 مارس أنّ كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، أصبح "جائحة" بعد أشهر من اتّخاذ المنظمة التي يديرها أعلى درجات التأهب بإعلانها في 30 يناير هذا الوباء حالة طوارئ صحية تثير قلقاً دولياً.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "حين ينقصنا التضامن، وحين نكون منقسمين، فإنّ الأمر يمثل فرصة ممتازة للفيروس، وهو يواصل تفشّيه بسبب ذلك".

وشدّد على أنّه "يلزمنا التضامن وتلزمنا قيادة عالمية، ولا سيّما من القوى الكبرى. هكذا سيكون بمقدورنا هزم الفيروس".

بدوره، حذّر مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين من أنّ نهاية الأزمة ليست في المدى المنظور.

وقال "بإمكاننا فقط التعهّد بالقيام بما هو ممكن إنسانياً"، مضيفاً أنّ "نهاية (الوباء) لن تأتي بسرعة".

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة ما لا يقل عن 904,534 شخصا في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تقرير أعدت استنادًا إلى مصادر رسمية الخميس عند الساعة 11:00 ت غ.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 27 مليوناً و915 ألف إصابة منذ بداية الوباء، شفيت منها 18,580,400 إصابة على الأقل.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث الوفيات والإصابات، مع 190,873 وفاة تليها البرازيل مع 128,539 وفاة، والهند مع 75062 وفاة، والمكسيك مع 69095 وفاة، والمملكة المتحدة مع 41594 وفاة.

ولا يوجد، حتى الآن، أي دواء لعلاج المرض أو لقاح يحمي من العدوى بالفيروس المسبب للمرض.

إلا أن المنظمة أحصت 35 «لقاحاً مرشحاً» يتمّ تقييمها من خلال تجارب سريرية على الإنسان في أنحاء العالم. وباتت تسعة من بين هذه اللقاحات في المرحلة الأخيرة، أو تستعدّ لأن تصبح في المرحلة الأخيرة. إنها «المرحلة الثالثة» ويتمّ فيها تقييم فعالية اللقاح على صعيد واسع يشمل آلاف المتطوّعين.