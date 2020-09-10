ترامب يعد بخفض جنود بلاده في العراق إلى نحو ألفين قريباً

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن تخفض الولايات المتحدة قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جداً.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أميركي الشهر الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال ترامب «سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جداً».

وتحتفظ الولايات المتحدة بآلاف الجنود في العراق ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وتقوم هذه القوات بمهام تدريب الجيش العراقي. كما توفر الاستشارة العسكرية والمعلومات الاستخباراتية لمواجهة التنظيم المتشدد.