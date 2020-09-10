البطالة في تركيا 13.4%

لندن، اسطنبول (الاتحاد، وكالات)

ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 بالمئة، وفق بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) أشارت أيضا إلى أن العدد الرسمي للعاطلين عن العمل بلغ 4,1 مليون فرد، كما أفادت بأن عدد من قالوا إنهم يائسون جداً من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفاً، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، على الرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبا في بداية يونيو. وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب، في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً، 26,1%، بارتفاع 1,3% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وانكمش الاقتصاد بنسبة 9,9% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام.

إلى ذلك، أصدرت السلطات التركية أوامر توقيف بحق 145 شخصاً، بينهم عسكريون في الخدمة، بشبهة دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وتم إطلاق حملات دهم في أنحاء تركيا، بما في ذلك اسطنبول وأضنة، لتوقيف المطلوبين، الذين بينهم طلاب في مؤسسات عسكرية ومعلمون. وقالت المصادر إنه تم في اسطنبول وحدها إلقاء القبض على 43 شخصا للاشتباه في انتمائهم لمنظمة جولن، فيما يتواصل البحث عن آخرين.

من جهته، ذكر تقرير لمجلة «ويكلي بليتز» الأميركية أن تركيا أصبحت مركز البث الرئيس للقنوات المتطرفة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن نائب رئيس معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام، ألبرتو فرنانديز، تحدث عن أن تركيا طورت إطاراً إعلامياً عدوانياً للغاية مع أكثر من اثنتي عشرة قناة متطرفة تبث سمومها إلى العالم العربي. وأكد أن الحكومة التركية تعمل من خلال هذه القنوات المتشددة على الترويج لأجندتها المتطرفة.