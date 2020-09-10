المجلس العسكري الحاكم في مالي يطلق مشاورات وطنية

أطلق المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الخميس، "مشاورات وطنية" تستمر ثلاثة أيام مع أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية.

ويشارك قرابة 500 شخص في المنتدى، المنعقد في مركز للمؤتمرات في باماكو عاصمة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

ويمثل المنتدى ثاني جولة من المباحثات بين الضباط الذين أطاحوا الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي وممثلين مدنيين.

وعلى المحك، كيف سينفذ المجلس تعهده الذي أطلقه بعد ساعات من الانقلاب، بإعادة الحكم للمدنيين وتنظيم انتخابات خلال "فترة معقولة".

وفي بداية المباحثات، أبرز رئيس المجلس العسكري العقيد آسمي غويتا أهمية إجراء "إصلاحات سياسية ومؤسساتية" ومخطط لاستعادة الحكم المدني.

وقال "إننا محكوم علينا بالنجاح من أجل أجيال المستقبل".

لكنّ كان هناك إشارات مبكرة عن خلاف فيما كان المنتدى جاريا، إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع على شبان أرادوا دخول مقر اللقاء.

وتراقب دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الوضع بقلق، خوفًا من عودة البلاد إلى الفوضى.

وتحدث المجلس العسكري في البداية عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

في المقابل، انتهجت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خطاً متشدداً.

وفرضت المجموعة، المؤلفة من 15 بلداً، عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية ودعت لإجراء انتخابات خلال 12 شهراً.

وقبل بداية المنتدى الوطني، طالبت المجموعة الإقليمية المجلس العسكري الذي تولى الحكم في مالي بتعيين رئيس مدني انتقالي بحلول 15 سبتمبر الجاري.