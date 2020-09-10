حريق هائل بالمرفأ يثير الرعب في بيروت

بيروت (وكالات)

اندلع حريق ضخم أمس، في أحد مستودعات مرفأ بيروت تصاعدت منه سحب دخان سوداء عملاقة، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد أكثر من 5 أسابيع من الانفجار المروع، الذي حوّل بيروت مدينة منكوبة.

واندلع الحريق، وفق ما أفاد الجيش اللبناني في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة بالمرفأ. وقال مدير عام المرفأ بالتكليف باسم القيسي إن الحريق وقع في مبنى، توجد فيه براميل زيوت للقلي ودواليب كاوتشوك تابعة لشركة مستوردة. وأوضح أن «الحريق بدأ في براميل الزيت نتيجة الحرارة أو خطأ ثان، من المبكر أن نعرف بعد».

وقال أحد العاملين في المستودع حيث اندلع الحريق «كنا نعمل وفجأة بدؤوا يصرخون، أخرجوا من الشركة»، مضيفاً أن «أعمال تلحيم كانت قائمة، واندلعت النيران، لا نعرف ماذا حصل». وتابع «تركنا كل شيء وبدأنا نركض، تذكرنا الانفجار، لم أعد أعلم هل أتصل بعائلتي أو أخوتي الذين يعملون في المرفأ».

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار أنّ وجود مواد سريعة الاشتعال كالمطاط والزيوت استدعى تعاملاً استثنائياً مع الوضع. وأضاف «مواد مشتعلة كهذه تحتاج إلى الوقت من أجل إخمادها كلياً». وتمدّد الحريق إلى مستودع آخر يضم أجهزة كهربائية منزلية. وقال مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى إن «البضائع الموجودة وكميتها ونوعيتها تحول دون القدرة على إخماد النيران بسرعة».

وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرة هليكوبتر تابعة للجيش ترش الماء على النيران ورجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران على الأرض.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن عمليات إطفاء الحريق بدأت وشاركت طوافات الجيش في إخماده.

ووفق البيان، اتخذ الجيش إجراءات مشددة في محيط مرفأ بيروت، وقد تم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد لإبعاد المواطنين عن المنطقة تحسباً وتسهيلاً لمرور فرق المساعدة.

ومنعت قوى الأمن مرور السيارات على الطريق المجاور للمرفأ إفساحاً في المجال أمام وصول سيارات الإطفاء، بينما ناشد محافظ بيروت مروان عبود المواطنين عدم التوجه إلى المكان.

وقال المدير العام للدفاع المدني إنه لا يعلم تحديداً ما هي المواد المشتعلة، لكنه حث السكان على التزام الهدوء، قائلاً إن الحريق محصور في بقعة واحدة.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني إنه لا توجد مخاوف من حدوث انفجار آخر بسبب ألسنة اللهب، مضيفاً أن أحداً لم يصب، لكن البعض يعانون ضيقاً في التنفس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في منطقة يحيط بها حطام مستودعات دُمرت في انفجار الشهر الماضي الذي نتج عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة في الميناء لسنوات دون مراعاة لإجراءات السلامة. وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نيراناً كثيفة تندلع من أحد المستودعات التي تضررت بشدة جراء الانفجار.

وانبعثت من النيران سحب دخان سوداء اللون، تمكن مواطنون في أحياء عدة في بيروت وضواحيها من رؤيتها. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات لكن بعض السكان قادوا سيارتهم للخروج من المدينة التي لا تزال تعاني من صدمة انفجار الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة نحو 190 شخصاً، وأدى لإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وقال ماجد حسنين الذي اصطحب زوجته وطفليه بالسيارة للخروج من المدينة «اضطررت لإخراجهم من بيروت، من الدخان والحريق المندلع في المرفأ مجدداً». وأضاف أن ابنه لا يزال يعاني صدمة الانفجار الذي دمر مساحة واسعة من العاصمة بالقرب من المرفأ وهشم النوافذ في أنحاء المدينة، وترك حوالي 300 ألف من دون منازل صالحة للسكن.

وقال مصدر قضائي لبناني إن النائب العام التمييزي غسان عويدات كلف كافة الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة، وتحديد نوعية المواد التي احترقت وأسباب اندلاع الحريق.