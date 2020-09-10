التحالف يتوعد بإجراءات صارمة لردع الحوثيين

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وكالات (الرياض، عدن، صنعاء)

توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بإجراءات صارمة لردع ميليشيات الحوثي الإرهابية بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وذلك بعد اعتراضه وتدميره عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار «المفخخة» التي أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة العربية السعودية، يأتي ذلك فيما أعلن الجيش اليمني عن تنفيذ عملية تمشيط واسعة لجيوب الميليشيات في جبهة «النضود» بمحافظة الجوف عقب يوم من تحريرها، بينما قتل 40 حوثياً وأصيب آخرون بكمين للجيش ومقاتلي القبائل في جبهة «ماهلية» بمحافظة مأرب، كما أحبط الجيش اليمني محاولة هجوم واسعة للميليشيات في مديرية «الصفراء» بمحافظة صعدة.

وأعلنت قوات التحالف العربي أمس، عن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار «المفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع مدنية في السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات «المفخخة» التي كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وأوضح أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار «المفخخة». ولفت إلى كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيات وتدميرها والتصدي لها. وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، في ظل التجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش اليمني، أمس، عن تنفيذ عملية تمشيط واسعة لجيوب ميليشيات الحوثي في جبهة «النضود» شرق محافظة الجوف عقب يوم من تحريرها. وقال مصدر عسكري إن الجيش ومقاتلي القبائل تمكنوا خلال عملية التمشيط من تطهير عدد من الجيوب الحوثية في جبهة «النضود»، مشيراً إلى محاصرة مجموعة من عناصر الميليشيات بأحد المواقع في ذات الجبهة. وأضاف أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تعزيزات للميليشيات الحوثية بالقرب من جبهة «النضود» أسفرت عن تدمير 3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي مأرب، استعاد مقاتلو القبائل أمس، زمام المبادرة في جبهة «ماهلية» بهجوم واسع طهرت على إثره عدة مواقع وكبدت ميليشيات الحوثي عشرات القتلى من عناصرها.

وقالت مصادر ميدانية، إن الجيش اليمني وقبائل «مراد» بإسناد من طيران التحالف شنوا هجوماً واسعاً في منطقة «الصدارة وفراصيص» بجبهة «ماهلية» تمكنوا على إثره من استعادة عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المجاميع الحوثية. وأضافت المصادر أن قبائل «مراد» نفّذوا كميناً محكماً لمجاميع تابعة للميليشيات أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 40 عنصراً وسقوط العديد من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات. ونوهت المصادر بضربات جوية نفذها طيران التحالف واستهدفت تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة، مسفرةً عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك، أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمدفعية التحالف العربي محاولة هجوم واسعة للميليشيات الإرهابية في مديرية «الصفراء» بمحافظة صعدة. وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش أحبطت هجوماً واسعاً للميليشيات استهدف مناطق «وادي عار وتبات الخضاض ووادي الاشر» بمديرية «الصفراء» بصعدة، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 12 عنصراً وجرح آخرون. فيما استهدفت مدفعية التحالف تعزيزات الميليشيات القادمة من مركز المديرية وتدمير أطقم وعربات وأسلحة متوسطة كانت متجهة نحو نقاط الاشتباك.

وفي جبهتي «الفاخر» و«باب غلق» بمديرية «قعطبة»، شمالي الضالع دكّت مدفعية الجيش، مواقع الميليشيات مما أدى إلى تدمير مواقعها وتحصيناتها، في «حبيل العبدي» والمناطق المحيطة به. ونوّه الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل زراعة الألغام الأرضية والبحرية، والاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها بإطلاق القذائف والصواريخ على الأعيان المدنية والمدنيين بأسلوب ممنهج ومتعمد، مخالفاً القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



«حقوق الإنسان» تدين جرائم الحوثي في قرية «الزوب»

دانت وزارة حقوق الإنسان في اليمن، اعتداءات وجرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في قرية «الزوب» بمحافظة البيضاء، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلة وجرح 6 آخرين بينهم ثلاث نساء.

وذكر بيان للوزارة أن الميليشيات مستمرة في اعتداءاتها على قرية «الزوب»، وتستخدم المدنيين فيها دروعاً بشرية وحماية، مشيراً إلى أنه نتج عن ذلك انتهاكات جسيمة شملت اعتقال واختطاف 35 مدنياً من أبناء القرية، وتدمير منزلين بشكل كامل، و15 منزلاً بشكل جزئي جراء الاستهدافات المباشرة بالأسلحة الثقيلة، إلى جانب اقتحام ونهب عدد من المنازل والتمركز فيها، وتحويل مدرسة إلى ثكنة عسكرية.



اليمن: لن نسمح باستغلال الانقلابيين لاتفاق الحديدة

قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن خطر حصول كارثة بيئية بسبب خزان صافر النفطي يتزايد يوماً بعد آخر.

وشدد الحضرمي خلال لقائه، أمس، سفيرة بلجيكا لدى اليمن دومينيك مينور، على أهمية استمرار الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف تلاعبها بهذا الملف وتهديدها لأمن البحر الأحمر والبحار المجاورة.

كما دعا إلى اتخاذ موقف حازم في مجلس الأمن الدولي لوقف التصعيد العبثي من قبل ميليشيات الحوثي واستمرارها الزج بالأطفال والمغرر بهم في معارك خاسرة بمأرب والجوف. وأكد أن الحكومة لن تسمح باستمرار استغلال ميليشيات الحوثي لاتفاق الحديدة للتحشيد في أي مناطق أخرى في اليمن لاسيما مأرب.