مقتل 6 إرهابيين واعتقال 13 آخرين في الموصل

الموصل (وكالات)

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى أمس، بمقتل 6 من عناصر تنظيم «داعش» واعتقال 13 آخرين، إثر انطلاق عملية تفتيش وتطهير إحدى القرى جنوب الموصل.

وقال اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن «قوات جهاز الأمن الوطني، وبالتعاون مع القوات الأمنية، شرعت بعملية أمنية طالت قرية عين الحصان جنوب الموصل على خلفية تسلل عصابات تنظيم داعش الإرهابي إلى داخل القرية، أسفرت عن قتل 6 دواعش، واعتقال 13 داعشياً بينهم قياديان في التنظيم». وأضاف المحلاوي أن «القوات الأمنية صادرت أسلحة وأعتدة كانت بحوزتهم، فضلاً وجود عبوات ناسفة وصواريخ صادرتها القوات بالكامل».

وتابع المحلاوي أن «القوات فرضت حظراً للتجوال داخل القرية، وشنت عملية تفتيش وتدقيق لسكان القرية بالكامل واعتقال الخلايا النائمة والمتورطين بتسلل هذه العصابات إلى ناحية القيارة جنوب الموصل».