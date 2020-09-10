سوريا: اغتيال مسؤول عسكري كبير في درعا

دمشق (وكالات)

اغتال مسلحون مجهولون ضابطاً برتبة عالية وعنصرين في الجيش السوري أمس، في ريف درعا الغربي.

وقال مصدر مقرب من الجيش السوري إن العميد الركن طلال قاسم قاسم من مرتبات الفرقة الخامسة اللواء دبابات قتل إثر استهدافه برصاص من قبل ملثمين على متن دراجة نارية في بلدة بصر الحرير بريف درعا. وأضاف المصدر أن عنصرين من الجيش السوري قتلا إثر استهدافهما بالأسلحة الرشاشة قرب قرية نهج على أطراف بلدة تل شهاب في ريف درعا الغربي.

ويشهد ريف درعا الغربي توتراً كبيراً منذ بداية الشهر الماضي وتكرر استهداف نقاط وحواجز للجيش السوري في ريف درعا الغربي دون تبني تلك العمليات من قبل أي فصيل.

وتعتبر محافظة درعا، التي يتقاسم السيطرة عليها الجيش السوري وفصائل المعارضة، منطقة توتر رغم المصالحات التي أعلنت تحت إشراف القوات الروسية، وشهدت المحافظة عدداً من العمليات قتل خلالها عشرات العناصر من الجيش والمتعاونين معه، وكذلك عناصر المصالحات.