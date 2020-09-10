نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا، اليوم الخميس، أنها سجلت 9843 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في غضون 24 ساعة.

وهذا رقم قياسي منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب للمرض وبدء اختبارات الكشف على نطاق واسع.

وسُجلت قرابة 50 ألف إصابة جديدة (48542) في أسبوع تم خلاله إجراء أكثر من مليون فحص.

ومنذ بداية انتشار الوباء في فرنسا قبل ستة أشهر، أجري 10 ملايين اختبار في المجموع.

في الوقت نفسه، يستمر معدل الإيجابية (نسبة عدد الذين جاء فحصهم إيجابياً مقارنة بإجمالي عدد الذين تم اختبارهم) في الارتفاع: فقد وصل إلى 5,4% بين 1 و7 سبتمبر.

وبلغ عدد المرضى، الذين دخلوا وحدة العناية المركزة، 54 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 615 مريضاً، وكانوا 71 يوم الأربعاء وأكثر من 80 يوم الثلاثاء والاثنين. والأسبوع الماضي، كان المتوسط نحو 50.

ويوجد 68% من مرضى العناية المركزة في مناطق «إيل دو فرانس» التي توجد فيها العاصمة باريس وأوفيرني رون ألب وأوكسيتاني وبروفانس ألب كوت دازور.

وتوفي 19 شخصا جراء كوفيد-19 منذ أمس الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في فرنسا إلى 30813.