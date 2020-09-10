حريق مرفأ بيروت اندلع في مستودع لتخزين المساعدات الغذائية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إنها تخزّن مواد غذائية وكميات كبيرة من الزيت داخل المستودع الذي اندلعت فيه النيران في مرفأ بيروت.

وأوضح فابريزو كاربوني المدير الإقليمي للجنة في الشرق الأوسط والأدنى، في تغريدة على "تويتر"، أن "المستودع حيث اندلعت النيران تخزّن فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآلاف من الحصص الغذائية ونصف مليون ليتر من الزيت".

وأضاف كاربوني أن "حجم الضرر لم يُحدّد بعد وقد تتأثر عملياتنا الإنسانية بشكل كبير".

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن الحريق قد يكون عملاً "تخريبياً" أو نتج عن "خطأ" أو "إهمال"، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اندلاع النيران التي أعادت إلى أذهان اللبنانيين الانفجار المروّع الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس الماضي وأودى بحياة نحو 190 شخصاً، وأدى لإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين..

وأكد عون، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الرئاسي، "حريق اليوم قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال" معتبراً أنّه "في كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين" له.

واندلع حريق ضخم، اليوم الخميس، في مرفأ بيروت وأدى لارتفاع عمود هائل من الدخان في سماء المدينة، بعد ما يزيد قليلاً على شهر من الانفجار الهائل الذي دمر المرفأ والمنطقة السكنية المحيطة به في العاصمة اللبنانية وترك حوالي 300 ألف من دون منازل صالحة للسكن.

وشب الحريق في المنطقة الحرة المدمرة بالمرفأ. وقال مسؤول إنه محصور في تلك المنطقة. لكنه أثار قلقاً شديداً في بلد يواجه أزمة اقتصادية.