الانتخابات البرلمانية في مصر تنظم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الخميس، أن الانتخابات التشريعية ستنظم في شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.

وخلال مؤتمر صحافي متلفز، أعلن رئيس الهيئة لاشين إبراهيم أنّ مرحلتي الانتخابات ستقامان في 24 و25 أكتوبر المقبل ثم في 7 و8 نوفمبر.

وبالنسبة إلى ملايين المصريين المقيمين في الخارج، فإنّ الانتخابات ستنظّم من 21 إلى 23 أكتوبر، ومن 4 إلى 6 نوفمبر.

وستعلن النتائج في الأول من نوفمبر، وفي 15 منه.

وتنتهي ولاية البرلمان الحالي، الذي انتخب في 2015، في يناير 2020.

وقال موقع «بوابة الأهرام» إن المستشار لاشين إبراهيم «ناشد أبناء مصر في الخارج بالمشاركة بفعالية في انتخابات مجلس النواب، إيماناً بدورهم في بناء وطنهم»، مؤكداً أن الهيئة ستبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع الأجهزة المعينة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ووجّه لاشين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس، الدعوة للناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 ورسالة للمواطنين المصريين، قائلا: «اختاروا من يمثلكم في المجلس».

كما ناشد المستشار إبراهيم، «الشباب الغيور على وطنه بالمساهمة في الحق الدستوري للمشاركة في بناء مستقبل مصر».

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن «الهيئة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لتخرج الانتخابات بشكل يليق بحجم مصر ومكانتها»، موضحاً أن الانتخابات ستجرى شأنها شأن سابقتها تحت إشراف قضائي بمعنى أن هناك قاضياً لكل صندوق.

كما أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم منح منظمات المجتمع المدني حق متابعة الانتخابات البرلمانية وفق ضوابط ستعلن اللجنة عنها.