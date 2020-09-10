السعودية تسجل 708 إصابات جديدة بكورونا و1032 حالة تعاف

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 708 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد- 19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت الحالات الجديدة في مدن عدة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 323720 حالة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الجائحة، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1032 حالة تعاف، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 299998 حالة.

فيما أحصت المملكة 24 وفاة جديدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 4189 حالة.