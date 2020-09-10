الجيش المصري يشكر سيدة «القطار»

أحمد عاطف (القاهرة)

في بيان نادر، وجّه الجيش المصري الشكر إلى «سيدة القطار»، عقب تداول ملايين المصريين فيديو للسيدة، وهي تدافع عن مجند مصري خلال عراك مع مفتش قطار «كمساري». وأكد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أن «ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة».

وتحولت واقعة «سيدة القطار» إلى «تريند» في مصر والعالم العربي، حيث ظهر بالفيديو تضييق «الكمساري» على أحد المجندين في قطار متوجه من المنصورة (شمال مصر) إلى القاهرة بسبب عدم دفع ثمن التذكرة وإصرار مفتش القطار على نزول العسكري من القطار، قبل أن تقوم إحدى السيدات بدفع ثمن التذكرة. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيدة تدعى صفية، وتعمل في وزارة التربية والتعليم.

ولم يكن بيان الجيش المصري هو نهاية الواقعة التي حظت باهتمام ملايين المصريين، بل خرج وزير النقل المصري كامل الوزير ليعلن اعتذاره للمجند المصري، وتحويل المشاركين في الواقعة من موظفي السكك الحديدية إلى التحقيق الفوري. وأكدت وزارة النقل المصرية على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد الجيش والشرطة على وجه الخصوص.