التحالف يعترض ويدمر صواريخ بالستية وطائرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار «المفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية لرسمية (واس) عن العقيد المالكي قوله إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار «المفخخة»، مبيناً «كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وتدميرها والتصدي لها».

وأكد العقيد المالكي أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».