جوتيريش يدعو لجمع 35 مليار دولار لتمويل برنامج لقاحات كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إلى جمع 35 مليار دولار أميركي إضافية، منها 15 ملياراً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توافر لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار، وهو ما وصفه جوتيريش، في اجتماع عبر الإنترنت اليوم، بأنه «تمويل أولي زهيد» لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية ويشكل أقل من عشرة بالمئة مما تحتاجه للبرنامج الذي يسمى اختصارا (آكت) في إشارة للأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من كوفيد-19.

وقال جوتيريش، في تصريحات عبر الإنترنت لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج، «نحتاج الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لننقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير... هناك احتياج عاجل وحقيقي لتلك المبالغ. دون ضخ 15 مليارا في الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتبارا من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليا».

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة ما لا يقل عن 904,534 شخصاً في أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تقرير أعد استنادًا إلى مصادر رسمية اليوم الخميس عند الساعة 11:00 ت غ.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 27 مليوناً و915 ألف إصابة منذ بداية الوباء، شفيت منها 18,580,400 حالة على الأقل.