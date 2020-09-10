تكثيف التجارب السريرية على عشرات اللقاحات ضد كورونا

تكثّفت التجارب السريرية على لقاحات محتملة مضادة لفيروس كورونا المستجدّ، بعد ستة أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية مرض كوفيد-19 «وباء».

وتجري التجارب بشكل واسع، خصوصاً في البرازيل والبيرو. وتتسابق كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين لتكون الأولى في التوصل إلى لقاح، حتى قبل نهاية العام الجاري.

وأودى الفيروس بحياة 900,052 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في أواخر ديسمبر 2019، وفق تعداد أعدّ الأربعاء، عند الساعة 21,30 ت غ، استناداً إلى مصادر رسمية.

والجمعة 11 سبتمبر، سيكون قد مضى ستة أشهر بالتمام والكمال، منذ أن صنّفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 كوفيد-19 «وباءً»، في إعلان تلاه فرض تدابير عزل في معظم دول الدول وتوقف الاقتصاد العالمي.

وفي مواجهة تفشي الوباء على المدى الطويل، يتسارع السباق للتوصل إلى لقاح، خصوصاً في أكثر دولتين تضررتا من الوباء، الولايات المتحدة والبرازيل.

وفي آخر مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أحصت المنظمة 35 «لقاحاً مرشحاً» يتمّ تقييمها من خلال تجارب سريرية على الإنسان في أنحاء العالم.

وباتت تسعة من بين هذه اللقاحات في المرحلة الأخيرة، أو تستعدّ لأن تصبح في المرحلة الأخيرة. إنها «المرحلة الثالثة» ويتمّ فيها تقييم فعالية اللقاح على صعيد واسع يشمل آلاف المتطوّعين.

في البرازيل، أكد حاكم ولاية ساو باولو أن التجارب السريرية، وهي في المرحلة الثالثة للقاح أنتجه مختبر «سينوفاك» الصيني، أثبتت أنها «إيجابية للغاية»، مشيراً إلى أن حملة تلقيح على صعيد واسع، يمكن أن تبدأ اعتباراً من ديسمبر المقبل.

وجرت التجارب على آلاف المتطوّعين في ستّ ولايات في هذا البلد، من بينها ساو باولو، الولاية الأكثر تضرراً.

في البيرو، أُطلقت أيضاً، أمس الأربعاء، مرحلة التجارب السريرية للقاح محتمل ينتجه مختبر صيني على ثلاثة آلاف متطوّع. وتجاوز عدد المرشحين التوقعات، مع تسعة آلاف متطوّع خلال أقل من ثلاث ساعات.

وهناك بعثة علمية صينية مؤلفة من حوالى ثلاثين شخصاً، مكلّفة تنسيق مشروع مجموعة «سينوفارم» الصينية التي لا يُتوقع أن تصدر نتائج تجاربها قبل ديسمبر.

في الولايات المتحدة، تجري مجموعتان، هما «فايزر» و«مودرنا»، اختباراً لتقنية لم يتمّ إثباتها بعد. وخلال تجارب المرحلتين الأولى و/أو الثانية على عشرات المتطوّعين، أثار اللقاحان استجابة مناعية، لكن ذلك لا يضمن أنهما سيحميان من العدوى.

وتأمل المجموعتان في التوصل إلى نتائج في نهاية 2020 - مطلع 2021، وبدأت بإنتاج ملايين الجرعات مسبقاً، في حال كانت نتائجهما فعّالة.

في روسيا، بدأت السلطات بتجربة لقاح «سبوتنيك-في» على أربعين ألف شخص من سكان العاصمة، في المرحلة الأخيرة من التجارب على هذا اللقاح الذي أُعلن عنه في أغسطس.

من جهتها، لا تتوقع منظمة الصحة العالمية حملة تلقيح شاملة قبل منتصف العام 2021.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دولة متضررة جراء الوباء من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع أكثر من 190 ألف وفاة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز. وتأتي بعدها البرازيل (أكثر من 128 ألف وفاة) والهند (73 ألفاً) والمكسيك (68 ألفاً).