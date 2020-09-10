ماكرون: تركيا لم تعد شريكاً ويجب مواجهتها بصوت موحد وواضح

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه يتعين على أوروبا أن تتحدث بصوت «أكثر وحدةً ووضوحاً» لمواجهة استفزازات تركيا.

وأضاف ماكرون، قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي في جزيرة كورسيكا الفرنسية، إن تركيا «لم تعد شريكاً» في شرق المتوسط.

وأوضح ماكرون «نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان التي تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة».

ودعا ماكرون أنقرة إلى أن «توضح نياتها».

وأكد أن «ممارسات غير مقبولة حصلت على السواحل الليبية» تجاه فرقاطة فرنسية كانت تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن «تركيا وقعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق الليبية، منكرةً الحقوق الشرعية لليونان»، مشيراً أيضاً إلى أن «تركيا تقوم بعمليات تنقيب في المنطقة القبرصية (...) تُعد غير مقبولة».

ومنذ أشهر، يتصاعد التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث ينتهج أردوغان سياسة توسعية، وتقع اليونان على خطّ المواجهة.

وفرنسا هي إحدى الدول الأكثر ثباتاً في دعمها لأثينا وذهبت إلى حدّ نشر قدرات عسكرية في المنطقة التي تشهد توتراً.

وبعد الظهر، سيشارك ماكرون في القمة السابعة لمجموعة «ميد 7»، وهو اجتماع غير رسمي بين دول الجنوب في الاتحاد الأوروبي، مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وإسبانيا بيدرو سانشيز، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والبرتغال انطونيو كوستا، ومالطا روبرت أبيلا، والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس. وسيتباحث القادة خصوصاً بشأن التوتر في المنطقة.

وقال ماكرون، أمس الأربعاء، إن الطموح هو إعادة بناء «حلف في المتوسط، ما يعني مساحة تنتقل فيها الثقافات والمعرفة (...) وليس مساحة للنزاعات والبؤس».