النمسا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

سجلت النمسا 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ أواخر مارس، عندما تراجعت الإصابات بسرعة بسبب إجراءات العزل العامة الصارمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الخميس، إن من بين الحالات الجديدة 387 إصابة في فيينا.



