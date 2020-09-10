ألمانيا ترصد 1982 إصابة جديدة بكورونا في يوم

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1892 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد اليوم على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي 255366 شخصاً على الأقل أصيبوا حتى الآن بالفيروس في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ عدد حالات الوفاة 9341 حالة، ويزيد ذلك على ما تم تسجيله أمس الأربعاء بإجمالي ثلاث حالات.