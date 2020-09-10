ترامب: قللت من خطورة فيروس كورونا لتجنيب الأميركيين الهلع

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه حاول التقليل من مدى خطورة فيروس كورونا المستجد في بداية تفشيه، وذلك وفق تسجيلات صوتية لمقتطفات من مقابلة أجراها معه الصحفي الأميركي بوب وودورد.

وقال ترامب في مقابلة مع وودورد "أردت أن أقلل على الدوام من مدى خطورة الفيروس"، وفق ما أوردت شبكة "سي ان ان" التي اطلعت على الكتاب المقرر نشره في 15 سبتمبر.

وأضاف في مقابلته المسجلة مع وودورد "ما زلت أرغب بالتقليل من مدى خطورته، لأني لا أريد أن أخلق حالة من الذعر".

وتابع الرئيس الأميركي "في الواقع أنا قائد فريق المشجعين في هذا البلد، أنا أحب هذا البلد ولا أريد أن يصاب الشعب بالذعر".

وأضاف ترامب "لن أقود هذا البلد أو العالم إلى الهستيريا"، مؤكداً أنّه "علينا أن نظهر الريادة وآخر ما تريد القيام به هو إثارة الهلع".

وفي مقابلات سابقة مع وودورد، أوضح ترامب بأنه كان مدركاً أنّ الفيروس "فتّاك" وأكثر خطورة بأشواط من الإنفلونزا العادية.

لكنّ ترامب كان يطمئن دوماً الأميركيين في الأسابيع الأولى من العام 2020 بأن الفيروس ليس خطيراً وبأنه "سيزول" من تلقاء نفسه.

واستغرق الأمر حتى يوليو قبل أن يقتنع الرئيس الأميركي بوضع كمامة خلال ظهوره العلني.