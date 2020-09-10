حرائق الغابات تلحق خسائر فادحة ببلدات أوريجون الأميركية

قالت كيت براون حاكمة ولاية أوريجون الأميركية، إن حرائق الغابات غير المسبوقة التي تستعر في الولاية ألحقت خسائر فادحة بخمس بلدات وأضافت أن هناك مخاوف من تسببها في سقوط عدد كبير من القتلى.

وأوريجون هي الأكثر تضرراً في الغرب الأميركي الذي يشهد حالياً أكثر من مئة حريق تؤججها الرياح ودرجات الحرارة.

وقالت براون في مؤتمر صحفي إن ديترويت وسط الولاية وبلو ريفر وفيدا في مقاطعة لين الساحلية وفينكس وتالنت في الجنوب تشهد دماراً واسعاً بسبب الحرائق.

وأضافت "قد يتسبب ذلك في أكبر خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب حرائق الغابات في تاريخ ولايتنا".





