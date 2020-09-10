"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرتين "مفخختين" أطلقهما الحوثييون باتجاه "نجران"

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخختين" أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة نجران جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" - في بيانين منفصلين اليوم - إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم "الخميس" من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار " مفخختين" أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران جنوب المملكة.