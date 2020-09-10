مصر تسجل 175 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأربعاء هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها و5577 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلاً وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.