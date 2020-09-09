«الوزاري العربي» يُفشل تحريضاً فلسطينياً ضد «معاهدة السلام»

القاهرة (الاتحاد)

رفض وزراء الخارجية العرب مشروع قرار تقدم به الجانب الفلسطيني بشأن معارضة «معاهدة السلام» بين دولة الإمارات وإسرائيل، خلال اجتماعهم في الدورة العادية الـ154 أمس عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه لم يصدر قرار من وزراء الخارجية العرب عقب اجتماعهم، حول الإعلان الثلاثي الأميركي الإسرائيلي الإماراتي.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الجامعة العربية، أنه تم إجراء حوار جاد وشامل، حول مشروع قرار قدمته فلسطين بشأن الإعلان الثلاثي، ولكن لم يؤد النقاش في النهاية إلى التوافق حول مشروع القرار.

وأشار زكي إلى إجراء العديد من التعديلات على مشروع القرار في ضوء المطالب الفلسطينية، ولكن في النهاية تم الاتفاق على عدم صدور قرار حول الإعلان الثلاثي.

وقال إن هناك رؤية طرحها معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاجتماع، لشرح ما قامت به الإمارات، إلا أن صدور قرار متكامل من وزراء الخارجية حول هذا الشأن يحتاج إلى مشاورات أطول.