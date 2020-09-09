الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في كابول

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح قد أصيب أمس، بجروح طفيفة حين استهدف تفجير موكبه في كابول ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة حوالى 15 آخرين بجروح كما أعلن مسؤولون.

وفي شريط فيديو نشر على فيسبوك بعد الانفجار قال صالح وقد ظهرت ضمادات على يده اليسرى، إنه كان متوجهاً إلى مكتبه حين تعرض موكبه لهجوم، وأضاف «أنا بخير لكن بعض حراسي أصيبوا بجروح، أنا وابني الذي كان في السيارة معي، بخير». وتابع «أصبت ببعض الحروق في وجهي ويدي، كان الانفجار قوياً». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان إنّ الانفجار استهدف موكب صالح.

وأفاد صحافيون في المكان «للأسف قتل 10 مدنيين غالبيتهم من العاملين في المنطقة وأصيب 15 شخصاً من بينهم عدد من الحراس الشخصيين لنائب الرئيس».

ونفت حركة «طالبان» التي تعهدت بعدم شن هجمات في المناطق الحضرية بموجب اتفاق أبرمته مع الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم. وصالح المعروف بمواقفه المعادية لـ«طالبان» سبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكتبه، وأوقع الهجوم آنذاك 20 قتيلاً غالبيتهم من المدنيين و50 جريحاً، وكان قد هاجم في مقابلة أجراها مع قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية الأحد الماضي، مقاتلي «طالبان» قائلاً إنهم إرهابيون وإن العنف هو مبدؤهم.

واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان الهجوم «عملاً يائساً من قبل المخربين لجهود السلام»، فيما قالت بعثة حلف «الناتو» في أفغانستان في بيان إن «أعداء السلام يتجاهلون إرادة الشعب الأفغاني لبدء محادثات السلام».

وندد الرئيس أشرف غني، الذي التقى صالح بعد وقت قصير من الانفجار، بما وصفه بأنه «هجوم إرهابي». وقال غني في بيان «لا يمكن للإرهابيين وداعميهم الأجانب تقويض إيمان الشعب القوي بالسلام والديمقراطية والمستقبل المشرق لبلدنا».

بدوره، دعا رئيس فريق التفاوض الأفغاني محمد معصوم ستانيكزاي إلى وقف العنف لإنجاح عملية السلام. وقال في بيان «وقت تقديم الأعذار ولى، قتل الناس يجب أن ينتهي».

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير، مجددةً التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب أفغانستان ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

كما أكدت البحرين تضامنها مع أفغانستان فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب في أراضيها، مشددةً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وردع كل من يدعمه أو يموله. وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم.