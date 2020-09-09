خادم الحرمين ورئيس الصين يبحثان سبل مواجهة آثار وباء كورونا

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء، «جهود مجموعة دول العشرين لمواجهة آثار جائحة كورونا».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن الملك سلمان أشار «إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة».

وتناول الجانبان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته، هنأ الرئيس الصيني، العاهل السعودي بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة لاجتماعاتها هذا العام والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة. كما هنأ شي خادم الحرمين الشريفين على دور المملكة المحوري في تنسيق التعاون بين الأطراف.