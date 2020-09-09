واشنطن وبرلين تخفضان قواتهما في العراق

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلن الجيش الأميركي أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف، معطياً صفة رسمية لخطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية خفض عدد جنودها المشاركين في مهمة العراق إلى 500 جندي كحد أقصى، واعتبرت بغداد أن تخفيض عديد القوات الأميركية يأتي في إطار جدول زمني معد للانسحاب.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، إن الولايات المتحدة تعتزم تخفيض أعداد الجنود العاملين في العراق إلى النصف تقريباً، بعد ازدياد الثقة في أداء الجيش العراقي.

وسيبقى في العراق نحو 3000 جندي من أصل 5200، وسيساعدون في تنفيذ مهمة القوات الأميركية لمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي يضمن التخفيض تحقيق تعهدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخفض انتشار الجيش الأميركي في الخارج.

وقال الجنرال ماكنزي إن «هذا الوجود الأميركي المتبقي يسمح لنا بمواصلة تقديم المشورة ومساعدة شركائنا العراقيين في استئصال البقايا النهائية لداعش في العراق وضمان هزيمته الدائمة»، مضيفاً أن «التحسن في حملة الجيش العراقي ضد تنظيم داعش مكنت البنتاغون من إجراء تخفيضات إضافية في القوات».

وأكد ماكنزي أن «هذا القرار يعود إلى ثقتنا في زيادة قدرة قوات الأمن العراقية على العمل بشكل مستقل».

وتعمل القوات الأميركية بشكل رئيسي من قواعد في محافظة الأنبار غربي البلاد، بعد تركها أغلب القواعد الأخرى في الوسط، كما أن هناك وجوداً أميركياً في محافظة أربيل شمال البلاد.

وقال المسؤول الأميركي إن «قرار الولايات المتحدة مثال واضح على التزامنا المستمر بالهدف النهائي، وهو أن تكون القوات العراقية قادرة على منع أي عودة لداعش وتأمين سيادة العراق دون مساعدة خارجية».

ومن شأن خفض عدد القوات إلى 3000 جندي أن يعيد مستويات القوات الأميركية في العراق إلى ما كان عليه تقريباً في عام 2015، عندما كانت الولايات المتحدة في المرحلة المبكرة من حملتها ضد تنظيم «داعش».

وكان مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أبلغ الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الأول، أن الإعلان عن تقليص القوات في العراق وشيك وإنه من المتوقع أيضاً الإعلان عن سحب قوات إضافية من أفغانستان خلال الأيام المقبلة.

بدورها، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق يأتي في إطار الجدول الزمني المعد بين الطرفين.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن «تخفيض عدد القوات الأميركية يأتي في إطار الاتفاق بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي وفقاً لجدول زمني معد بين الطرفين لغرض تسليم المواقع وكذلك الانسحاب». وأضاف، أن «خطوة تخفيض القوات الأميركية تنصب في التنسيق والعمل المشترك والعلاقات المشتركة فيما بيننا وبين قوات التحالف الدولي».

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة الألمانية خفض عدد جنودها المشاركين في مهمة العراق إلى 500 جندي كحد أقصى. ووافق مجلس الوزراء الألماني أمس، على هذا الحد الأقصى الجديد، والذي كان يبلغ في السابق 700 جندي.

وعقب سحب طائرات الاستطلاع «تورنادو»، يمكن لألمانيا خفض قواتها حالياً في المهمة التي تساهم فيها البلاد في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش».

وفي سياق أخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، مقتل منتسب في القوات الأمنية وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع «ديوانية - بابل». وأوضحت الخلية في بيان أن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات «سوات» كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.