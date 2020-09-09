حرائق تلتهم مساحات واسعة من غابات سوريا

دمشق (وكالات)

تلتهمُ حرائق منذ أيام مساحات واسعة من الغابات والمناطق الحرجية في وسط سوريا وغربها، بينما تبذل فرق الإطفاء والجيش السوري جهوداً حثيثة لتطويقها ومنع وصولها إلى المنازل.

وانضمت حوامات الجيش السوري للمرة الأولى في إخماد الحرائق الكبيرة في مناطق جبلية وعرة، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية «سانا». واندلعت الخميس حرائق صغيرة في مناطق متفرقة في أرياف حماة واللاذقية المتداخلة جغرافياً، ما لبثت أن تحولت إلى حرائق ضخمة ساهم ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح بزيادة انتشارها في مساحات واسعة. وبثّ التلفزيون الرسمي خلال الأيام القليلة الماضية مشاهد تظهر ألسنة النيران المندلعة في الغابات والأحراج، والتي حولت مساحات كبيرة من الأشجار إلى رماد.

وقال مدير الأحراج في وزارة الزراعة حسان فارس «تمّ إخماد العديد من الحرائق والسيطرة على حرائق أخرى، بينما لا تزال النيران مشتعلة في ريف اللاذقية الجنوبي الغربي»، وأمل أن يتم إخمادها في الساعات المقبلة بعد تدخل مروحيات الجيش.

وقدّر محافظ حماة محمّد الحزّوري المساحات المزروعة المتضررة في ريف حماة بنحو 8 آلاف دونم. ولم يصدر حتى الآن أي تقدير رسمي لمجمل المساحات التي أتت عليها النيران.

وتحدثت وزارة الزراعة عن «صعوبات تواجه فرق الإطفاء بسبب وعورة المنطقة وعدم تمكن سيارات الإطفاء من الوصول إلى أماكن الحرائق المرتفعة بسرعة».

وتداول ناشطون وصحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر غابات محترقة مرفقة بوسمي «قلوبنا تحترق»، و«سوريا تحترق».