العراق والسعودية يبحثان افتتاح منفذ عرعر الحدودي

هدى جاسم (بغداد)

بحثت هيئة المنافذ الحدودية العراقية والسفارة السعودية في العراق أمس، الاستعدادات لإعادة افتتاح منفذ «عرعر» الحدودي بين البلدين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان أن مديرها اللواء عمر عدنان بحث مع السفير السعودي عبد العزيز الشمري الإجراءات والاستعدادات المتخذة لافتتاح المنفذ أمام الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين. ونقل البيان عن عدنان تأكيده أن افتتاح المنفذ سيعود بالفائدة الاقتصادية لكلا البلدين، مضيفاً أنه ستتبع هذه الخطوة إجراءات لتنشيط حركة المسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة عبر المنفذ.

ويعد «عرعر» المنفذ الوحيد حالياً بين العراق والسعودية، وافتتح مؤقتاً لمرور الحجاج في مواسم حج سابقة.