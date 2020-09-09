اليمن.. تحرير «النضود» و«شهلا» شرق الجوف

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران التحالف العربي، أمس، منطقة «شهلا» وصحراء «النضود» شرقي محافظة الجوف عقب مواجهات عنيفة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة،

واستسلام العشرات من عناصرها دون قتال.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» إن الجيش بإسناد من قبائل «عبيدة ودهم» نفذوا عملية عسكرية واسعة في جبهات «العلم والنضود» شرقي «بير المرازيق» شرق مديرية «الحزم».

وأكد المصدر وصول القوات موقع «الشهلا» الاستراتيجي، سبقه اقتحام جبال «النضود» عقب إطباق الحصار على مجاميع الميليشيات الحوثية المتمركزة فيه من عدة اتجاهات.

وأضاف المصدر أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال المواجهات أعداداً من القتلى والجرحى في صفوفها واستسلام مجاميعهم في «النضود» دون قتال. ونوهت المصادر بغارات طيران التحالف العربي الذي نفذ ضربات جوية استهدفت آليات وتحصينات الميليشيات في جبهات القتال، أدت إلى تدميرها وضاعفت من خسائرها في الأرواح والعتاد. وأشار المصدر إلى استعادة آليات ومعدات ثقيلة منها أطقم قتالة وعيارات متوسطة وخفيفة ومعدات أخرى تستخدم في شق الطرقات. ولفت المصدر إلى أن تحرير المواقع السابقة من قبل الجيش والقبائل جعل الطريق سالكة باتجاه «بير المرازيق» أولى أبواب مديرية «الحزم» مركز محافظة الجوف.

وكشفت قوات الجيش عن وقوع ما لا يقل عن 334 حوثياً بينهم قيادات ميدانية أسرى خلال المعارك الأخيرة في العديد من جبهات القتال شرقي «الحزم وصرواح، ومدغل، ومجزر، وماهلية وقانية».

وفي جبهات غرب مأرب، عن معارك عنيفة ومستمرة منذ أمس الأول، بين الجيش والقبائل على طول الجبهات الممتدة من «سوق مدغل» إلى «الزبرة» و«آل مدراج» وحتى «النشيفة» غرباً. وتحدثت مصادر محلية لـ«الاتحاد» عن تصدي رجال القبائل لهجمات متتالية ومستميتة لمليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر قاسية في صفوفها، مشيراً إلى أن جثث عناصرها مرمية في الشعاب.

وقالت مصادر عسكرية إن مليشيات الحوثي نقلت كتيبة تابعة لها من جبهات محافظة تعز للقتال في جبهات مأرب بعد أسبوع فقط من نقل 100 فرد مستجد ضمتهم لصفوفها من مناطق في المحافظة. وأضافت المصادر أن الكتيبة الحوثية التي تم نقلها على مجاميع تم استدعاؤها من جبهات «حذران» ومن جبهة «القصر الجمهوري» في الجبهة الشرقية ومن جبهة «الربيعي» وفيها مقاتلين يتواجدون في الخط الأمامي لجبهة تعز منذ بداية الحرب.

وفي البيضاء، سيطر الجيش اليمني، أمس، على مواقع في مديرية «مكيراس». وذكرت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش المتمركزة شمال مديرية «لودر» بمحافظة أبين، سيطر على عدد من المواقع في منطقة «داحوره» وجبل «حضه» بمديرية «مكيراس».

وفي الحديدة، عاودت مليشيات الحوثي أمس، استهداف مجمع «إخوان ثابت» الصناعي والتجاري ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين داخل المدينة. وأفادت مصادر عاملة في المجمع أن المليشيات الحوثية شنت قصفاً مدفعياً مباشراً وألحقت به مزيداً من الأضرار.