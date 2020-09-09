لقاح صيني ضد كورونا يحقق نتائج جيدة لدى المسنين

أظهرت التجارب السريرية على لقاح تطوره شركة «سينوفاتش» الصينية ضد فيروس كورونا المستجد في المرحلتين الأولى والثانية في الصين نتائج جيدة تتعلق بالسلامة والمناعة، لدى كبار السن من الأصحاء ممن بلغوا سن الستين أو تجاوزوها.

وأجريت تجربة اللقاح «كورونا فاك» على 421 من الأصحاء بين 60 عاماً و89 عاماً.

وهذه النتائج مماثلة لنتائج دراسات سابقة جرت على بالغين أصحاء في الفئة العمرية 59-18 عاماً.

وقال ويدونج ين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سينوفاتش»: «أشعر بسعادة كبيرة، لأن اللقاح الخاص بنا يظهر نتائج واعدة، خاصة لدى كبار السن الذين يشكلون الفئة الأكثر عرضة للتأثر بوباء كوفيد-19».