انجلترا تفرض قيودا جديدة إثر ارتفاع إصابات كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، الحد من التجمعات في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد مع تزايد الإصابات.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، إنه يريد تجنب إغلاق جديد في المملكة المتحدة بأي ثمن، معلناً برنامجاً كثيفاً لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وسيتم حظر التجمعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص، اعتباراً من يوم الاثنين في إنجلترا بدلاً من 30 حتى الآن، وسيتعين على المقاهي والمطاعم تسجيل بيانات عملائها للتمكن من تتبع من خالطوا المصابين.

وأصرّ جونسون المحافظ على أن «الهدف الأساسي هو تجنب إغلاق ثان على المستوى الوطني (...) من خلال تقليص الاختلاط الاجتماعي بشكل كبير وتحسين تطبيق (هذه الإجراءات)، يمكننا إبقاء المدارس والشركات مفتوحة».

بعد الرفع التدريجي لتدابير الإغلاق التي فرضت في نهاية مارس، شجعت الحكومة في الأسابيع الأخيرة البريطانيين على العودة إلى المكاتب والمدارس والمقاهي لإنعاش اقتصاد المملكة المتحدة الذي عانى في الربيع من انهيار.

ويريد جونسون، الآن، منع تكرار هذا السيناريو المظلم فيما تتجاوز الحالات الإيجابية الألفين يومياً منذ أيام عدة.

وبعدما أُرغم على إبطاء عملية تخفيف إجراءات العزل بشكل طفيف خلال الصيف، ولجأ إلى فرض قيود محلية، قرر أن يفرض تدابير على صعيد أوسع في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات خصوصاً في صفوف الشباب.

وقال بوريس جونسون: «أتمنى لو لم أضطر إلى اتخاذ هذه الخطوات (...) لكن بصفتي رئيس وزرائكم، عليّ أن أفعل ما هو ضروري لوقف انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح».

مع ما يقرب من 41600 وفاة، تعد المملكة المتحدة الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا.

ويُطبّق التدبير الجديد، الذي يحد التجمعات اعتباراً من الاثنين ويعني إنجلترا فقط. إذ إن السلطات المحلية في المقاطعات الأخرى بالمملكة هي التي تدير هذه المسائل. وتُطبق الإجراءات في الداخل والخارج باستثناء المدارس وأماكن العمل والأعراس والمآتم.

ولتجنب تدابير العزل على المستوى الوطني، وضعت بالفعل قيود محلية لاحتواء تفشي كوفيد-19.



