فرنسا ترصد ثاني أكثر إصابات يومية بكورونا منذ بدء الوباء

قالت السلطات الصحية الفرنسية إنها سجلت 8577 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذه ثاني أعلى زيادة يومية تسجلها فرنسا منذ بدء تفشي الوباء نهاية الشتاء الماضي.

كما زاد عدد من توفوا جراء مرض كوفيد- 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بـ 30 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 30794. ووصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 344101.

وتشهد فرنسا منذ أسابيع زيادة مقلقة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا. وهو ما أثار مخاوف من موجة ثانية من تفشي الوباء.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أمس الثلاثاء، إن وضع مرض كوفيد-19 في فرنسا مقلق، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه.

وصرح الوزير «لإذاعة فرانس إنتر» بأن «معدل انتشار الفيروس 1.2 وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع. هذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق».

وأثبتت الاختبارات، أمس الثلاثاء، عدم إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بمرض كوفيد-19 وذلك بعد مخالطته مصاباً بفيروس كورونا المستجد.

وأجريت الفحوص لكاستكس، بعد ركوبه سيارة في مطلع الأسبوع مع مدير سباق فرنسا للدراجات كريستيان برودوم الذي أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس، في وقت سابق الثلاثاء.