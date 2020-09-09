7 قتلى بهجوم انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو

قتل سبعة أشخاص، اليوم الأربعاء، عندما نفذ انتحاري هجوماً استهدف مطعماً شعبياً بالقرب من قصر الرئاسة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ضابط الشرطة، علي حسن إن القتلى ضابط شرطة وستة مدنيين. وأصيب عشرات آخرون من رواد المطعم.

ودخل الانتحاري، وهو يرتدي سترة مفخخة، مطعم «بلو سكاي» حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش).

وأضاف الضابط أن المطعم يقع على مسافة 600 متر من القصر الرئاسي، في حي «حمروين» في العاصمة الصومالية، ويرتاده مسؤولون حكوميون بشكل دوري.

وتتوقع الشرطة الصومالية ارتفاع حصيلة القتلى، حيث إن إصابات عدد من الجرحى خطيرة.

وقال شاهد عيان من الحي الذي شهد الانفجار إنه رأى جثة صبي بين القتلى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وتشتبه الشرطة بأن جماعة الشباب الإرهابية ضالعة في التفجير.

وتشن جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، هجمات بشكل دوري تستهدف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال، وكذلك المدنيين في الصومال.