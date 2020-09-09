واشنطن تعلن خفض قواتها في العراق

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، خفض قواتها في العراق، فيما يتوقع أن يصدر إعلان مماثل عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشمل أيضا سحب قوات من أفغانستان، وذلك قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأعلن قائد القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي من بغداد «بعد الاعتراف بالتقدّم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية والتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية وشركائنا في التحالف، قرّرت الولايات المتحدة خفض وجودها العسكري في العراق من نحو 5200 إلى 3000 جندي خلال شهر سبتمبر».

وأكد البيت الأبيض الثلاثاء أنه سيتمّ الإعلان في وقت قريب جداً عن خفض جديد لعديد القوات الأميركية في العراق، حيث يتعرّض جنود أميركيون يلاحقون خلايا داعشية نائمة إلى اعتداءات متزايدة من جانب فصائل موالية لإيران.

وفي خطاب ألقاه لمناسبة تسلم القائد الجديد لتحالف مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي الجنرال بول كالفير مهامه، قال ماكينزي إن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجيش العراقي في معركته على آخر عناصر ناشطة لتنظيم داعش في البلاد، وستُبقي وجوداً عسكرياً محدوداً في سوريا.

وأضاف «هذا الوجود المحدود يتيح لنا مواصلة تقديم النصائح والمساعدة لشركائنا العراقيين في استئصال آخر بقايا تنظيم داعش الإرهابي في العراق»، مشيراً إلى ثقة واشنطن في «قدرة القوات العراقية على العمل بشكل مستقل».



