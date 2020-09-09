أنباء عن قرب استئناف التجارب السريرية على لقاح أوكسفورد ضد كورونا

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، إن التجارب السريرية على لقاح جامعة أكسفورد المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد ربما تستأنف الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل الإعلام ذلك عن أشخاص على صلة بالتجارب.

وتجرى تلك التجارب من قبل شركة «أسترا زينيكا» للأدوية.

وعلقت الشركة، المدرجة في بورصة لندن، التجارب بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب، ما دفع أسهم الشركة إلى التراجع إذ اعتبر ذلك مؤشراً على تراجع فرص ظهور اللقاح في وقت قريب.

وشارك في التجارب السريرية للقاح في الأسابيع الأخيرة، وهي المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح، حوالي 30 ألف مشارك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا. وغالباً ما تشمل تجارب المرحلة الثالثة لقاحات آلاف المشاركين، ويمكن أن تستمر لسنوات عدة.