وزراء الخارجية العرب يؤكدون تضامنهم الكامل مع السودان ولبنان

أكد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، التضامن الكامل مع السودان في مواجهة الفيضانات ومع لبنان في مواجهة كارثة تفجير مرفأ بيروت.

وأعرب المجلس عن تضامنه مع حكومة وشعب السودان الشقيق بهدف مواجهة تداعيات كارثة الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وشدد المجلس، في بيان أصدره اليوم في ختام أعمال دورته العادية على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة توفير الإغاثات العاجلة داعياً مجموعة أصدقاء السودان والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والمنظمات الإغاثية غير الحكومية إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لحكومة وشعب السودان لمجابهة هذه الكارثة.

كما أكد المجلس أهمية التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير مرفأ بيروت الذي يعتبر مرفقاً حيوياً ورئيسياً وله دور تاريخي كصلة وصل تجارية مهمة.

وأعرب المجلس عن مواصلة دعم لبنان ومساعدته على مواجهة تداعيات هذه الكارثة والدعوة إلى ضرورة كشف ملابسات هذا التفجير ومحاسبة المسؤولين عنه.