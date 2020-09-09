مجلس الجامعة العربية يرفض التدخلات التركية في ليبيا وسوريا والعراق

أدان مجلس جامعة الدول العربية التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ودعا المجلس في قراراه الختامي تحت عنوان «التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية» الجانب التركي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد المجلس رفضه وإدانته التدخلات العسكرية التركية في دولة ليبيا، وكذلك رفض وإدانة قيام تركيا بنقل مقاتلين إرهابيين أجانب للأراضي الليبية باعتبار ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المجلس رفضه وأدانت العدوان التركي علي الأراضي السورية باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وخاصة القرار2254 ويعتبره تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.

وأكد المجلس رفض وإدانته توغل القوات التركية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداء على الأمن القومي العرب، وطالب المجلس الجانب التركي بسحب كافة قواته الموجودة على أراضي الدول العربية.

ووافق المجلس على إدراج بند التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية كبند دائم على جدول أعماله.



