العراق يسجل 4243 إصابة جديدة بـ«كورونا» و75 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 273821 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 75 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 7732 حالة بعد تسجيل 75 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 209993 بعد تسجيل 3669 حالة شفاء اليوم أيضاً.