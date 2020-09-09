مقتل 67 شخصاً وتدمير آلاف المنازل جراء الفيضانات في النيجر

ذكرت حكومة النيجر اليوم الأربعاء أن أمطارا غزيرة وفيضانات تسببت في وفاة 67 شخصاً على الأقل وتدمير حوالي 32 ألف منزل في النيجر خلال حوالي شهرين.

وقالت وزارة الطوارئ الإنسانية في بيان إن حوالي 330 ألف شخص أو 38 ألف أسرة تضرروا من الفيضانات منذ أوائل يوليو الماضي.

وأضافت الوزارة أن حوالي ستة آلاف هكتار من المحاصيل دمرت بسبب فيضان المياه من على ضفاف نهر النيجر.

يذكر أن البلد في خضم موسم الأمطار، الذي يستمر من مايو حتى أكتوبر، حيث أن معظم هطول الأمطار يحدث في يوليو وأغسطس.

والفيضانات تعد أمراً شائعاً في النيجر، حيث يتسبب هطول الأمطار بغزارة في حالات وفاة ونزوح كل موسم للأمطار، لاسيما بسبب تردي البنية في الأساس.



