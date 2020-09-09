أكثر من 898 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 898 ألفاً و503 أشخاص في العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين بظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الأربعاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 27 مليوناً و631 ألفاً و550 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 18 مليوناً و332 ألفاً و900 شخص، على الأقل.

وسجلت الثلاثاء 4802 وفاة جديدة، و228717 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، هي: الهند (1115 وفاة جديدة)، والمكسيك (703)، والبرازيل (504).

والولايات المتحدة، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 189698 وفاة من أصل ستة ملايين و328 ألفاً و054 إصابة، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن مليونين و359 ألفاً و111 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل، حيث سجلت 127464 وفاة من أصل أربعة ملايين و162 ألفاً و73 إصابة، ثم الهند مع 73890 وفاة (أربعة ملايين و370 ألفاً و128 إصابة)، والمكسيك مع 68484 وفاة (642860 إصابة)، وبريطانيا مع 41586 وفاة (352560 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات، نسبة لعدد سكانها، مع 91 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (86)، وإسبانيا (63)، والمملكة المتحدة (61)، وتشيلي (61).

وحتى اليوم، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 85146 إصابة (10 إصابات جديدة بين الاثنين والثلاثاء)، فيما تعافى 80347 شخصاً.

وحتى الساعة 11,00 ت غ الأربعاء، أحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 300132 وفاة من أصل سبعة ملايين و910 آلاف و 027 إصابة. أما أوروبا، فسجّلت 219420 وفاة من أصل أربعة ملايين و294 ألفاً و551 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 198884 (ستة ملايين و460 ألفاً و551 إصابة).

وسجّلت آسيا 108767 وفاة (ستة ملايين وعشرة آلاف و54 إصابة)، والشرق الأوسط 38767 وفاة (مليون و610 آلاف و413 إصابة)، وأفريقيا 31700 وفاة (مليون و315 ألفاً و647 إصابة)، وأوقيانيا 833 وفاة (30208 إصابات).



