ألمانيا تمدد تحذير السفر إلى 160 دولة بسبب «كورونا»

قررت الحكومة الألمانية تمديد تحذيرها العام من السفر إلى نحو 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي منطقة الانتقال الحر (شينغن) حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك على خلفية احتواء جائحة كورونا.

وقالت مصادر في الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إنه وفقاً لقرار من مجلس الوزراء الألماني سيكون هناك تقييمات مخصصة لكل دولة على حدة، اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وفي مارس الماضي، اتخذت وزارة الخارجية الألمانية خطوة غير مسبوقة بفرض تحذير سفر للعالم بأسره، كجزء من إجراءات احتواء جائحة كورونا.

وبدأت ألمانيا تدريجياً في رفع تحذيرات السفر داخل أوروبا منذ منتصف يونيو مع انحسار خطر الجائحة في القارة.

ويختلف تحذير السفر عن حظر السفر؛ حيث إن الغرض من الأول هو العمل كرادع شديد. كما يسمح للمسافرين بإلغاء حجوزاتهم مجاناً في ألمانيا.