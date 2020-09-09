بايدن يتقدم بفارق كبير على ترامب لدى الناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية

أظهر استطلاع للرأي أن المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن يتقدم، بفارق كبير، على خصمه الجمهوري دونالد ترامب في نوايا التصويت للناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية، في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر في الولايات المتحدة.

وكشف الاستطلاع أن 65 بالمائة من هؤلاء الناخبين ينوون التصويت لمصلحة نائب الرئيس السابق باراك أوباما، مقابل 24 بالمائة لترامب.

وأبرز القضايا التي تشغل الأميركيين الناطقين بالإسبانية وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، وحركة الاحتجاج التاريخية ضد العنصرية، أي المواضيع التي تهيمن أساساً على الحملة الانتخابية.

وقال 52 بالمائة من الذين استطلعت آراؤهم، إنهم يرفضون بشدة طريقة إدارة الرئيس الجمهوري لأزمة الوباء.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة نحو 190 ألفاً، بينما بلغ عدد الإصابات التي تم تشخيصها أكثر من 6,3 مليون منذ بداية الأزمة الصحية.

ويرى الناخبون الذين شملهم الاستطلاع أنه على الرئيس المنتخب في نوفمبر، التركيز أولاً على إدارة الوباء (47 بالمائة)، ثم خفض كلفة الرعاية الصحية (31 بالمائة).

وكشف هذا الاستطلاع أيضاً أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تثير اهتمام الناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية، أكثر من تلك التي جرت في 2016.

وقال 62 بالمائة منهم إنهم يهتمون بانتخابات هذا العام أكثر من اهتمامهم بالاقتراع الذي جرى في 2016.

وقال 78 بالمائة من الذين استطلعت آراؤهم، إنهم سيتوجهون بشكل «شبه مؤكد» إلى صناديق الاقتراع، لكنهم يفضلون التصويت بالمراسلة (55 بالمائة) بدلاً من الحضور شخصياً (45 بالمائة).

ويرى 55 بالمائة من هؤلاء الناخبين أن جو بايدن والديموقراطيين يقومون «بعمل جيد» في التعامل مع قضايا المجتمع اللاتيني، بينما يعتبر 45 بالمائة منهم أن دونالد ترامب والجمهوريين «معادون» لمجتمعهم.

ويشكل المتحدرون من أميركا اللاتينية أكبر أقلية في الولايات المتحدة تضم ستين مليون شخص، يشكلون أكثر من 18 بالمئة من إجمالي سكان البلاد.



