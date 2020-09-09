ألمانيا تعتزم خفض جنودها في العراق

تعتزم الحكومة الألمانية خفض عدد جنودها المشاركين في مهمة العراق إلى 500 جندي كحد أقصى.

ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء في برلين على هذا الحد الأقصى الجديد، والذي كان يبلغ في السابق 700 جندي.

وعقب سحب طائرات الاستطلاع "تورنادو"، يمكن لألمانيا خفض قواتها حاليا في المهمة التي تساهم فيها في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور: "تنظيم داعش يواصل أنشطته الإرهابية أيضا خلال جائحة كورونا. يتعين لذلك الإبقاء على الضغط العسكري على التنظيم".

مشيرة إلى أن الحكومة العراقية ترغب في استمرار تدريب قوات الأمن العراقية عبر مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفة أن بلادها ستوفي بمساهمتها على نحو مناسب بالحد الأقصى الجديد للقوات المشاركة في المهمة.



