"الصحة العالمية": اختبار سلامة اللقاحات أولوية

قالت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن سلامة أي لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تأتي "في المقام الأول" في حين علقت شركة أسترا زينيكا تجاربها، مؤقتاً على الأقل، على لقاح محتمل بسبب مخاوف تتعلق بالآثار الجانبية.

وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان في ندوة على موقع للتواصل الاجتماعي "الحديث عن السرعة لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه". وأضافت "لا يزال ينبغي اتباع قواعد اللعبة. بالنسبة للأدوية واللقاحات يتعين اختبار سلامتها في المقام الأول".