الهند تسجل نحو 90 ألف إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت 89706 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليصل إجمالي الحالات إلى 4.3 مليون.

وتسجل الهند أكبر زيادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر وباتت الأعلى في عدد الحالات خارج الولايات المتحدة.

وظل معدل الوفيات منخفضا نسبياً لكنه بدأ يظهر دلائل على الارتفاع مع تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة يومياً على مدى ثمانية أيام متتالية.

وقالت وزارة الصحة، إن 1115 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 73890.