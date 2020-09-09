جونسون يعتزم منع التجمعات لكبح تفشي كورونا

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم الإعلان عن حظر التجمعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص بمكان واحد في إنجلترا، لكبح تفشي فيروس كورونا.

وتخفض هذه التدابير الجديدة الحد الأقصى للتجمعات من 30 شخصا إلى ستة، سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، بما في ذلك المنازل الخاصة والمتنزهات والحانات والمطاعم. ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، وفقا لما سيعلنه جونسون خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وأعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء تسجيل 2460 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 2094 حالة في إنجلترا وحدها، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 352 ألفا و500 حالة.

وتوفي أكثر من 41 ألفا و500 شخص حتى الآن، بينهم 32 شخصا خلال يوم أمس.

والأحد الماضي، سجلت البلاد 2988 إصابة جديدة، وهو أعلى رقم يومي منذ مايو، وفقا لبيانات وزارة الصحة.